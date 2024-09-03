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Внутри российского хоккея: в тур отправляется передвижная выставка истории КХЛ от команды Fonteam

Экспозицию увидят жители городов, где пройдут матчи Лиги в новом сезоне.

3 сентября стартует масштабное роад-шоу «Внутри КХЛ» — передвижная выставка, которая покажет изнанку хоккея и расскажет о важных событиях из истории Лиги. Мобильная экспозиция побывает в российских городах, где пройдут матчи нового сезона Фонбет КХЛ. 

Отправная точка — старт сезона 3 сентября в Магнитогорске, где сыграют «Металлург» и «Локомотив». По случаю открытия сезона на площади у ледовой арены состоится ивент от FONBET, где выступят певица МИНАЕВА, чей хит «Шоколадка» не покидал чарты все лето, и независимый рок-музыкант Найк Борзов с полным концертным составом. Финал маршрута — Омск, родина «Авангарда», ставшего обладателем Кубка Гагарина в 2021 году. 

График и маршрут выставки:

3 сентября — Магнитогорск, УКРК «Арена Металлург»

11 сентября — Уфа, УСА «Уфа-Арена»

21 сентября — Ярославль, УКРК «Арена-2000-Локомотив»

30 сентября — Омск, «G-Drive Арена»

Выставочным залом станет грузовая фура. Ее контейнер превратится в зону мультимедийного экспонирования: шайбы, амуниция и клюшки участников решающих матчах; коллекция артефактов и талисманов; зона с играми, а также сердце экспозиции — Кубок Гагарина. 

«Внутри КХЛ» покажет хоккей в деталях — истории, быт, локальные атрибуты. Экспозиция будет трансформироваться в зависимости от города пребывания, у каждого клуба появится возможность рассказать о собственных традициях и достижениях. Отдельное внимание — «Стене славы», которая соберет обширный архив фотографий, инфографики и хроники, отражающий ход событий Лиги с 2008 года. 

У выставки будет отдельная интерактивная зона, где гостей будут ждать: квиз об истории КХЛ, аркадный игровой автомат, а также AI-фотобудка, где из портретных фото можно сделать карточку игрока местного клуба — их посетители смогут забрать на память. 

Снаружи выставки гости смогут проверить точность и скорость в играх, вдохновленных хоккейными упражнениями и тренировками. Болельщиков также ждут встречи с действующими игроками и легендами хоккея. 

*** 

Выставка «Внутри КХЛ» — результат масштабного конкурса идей по развитию спортивной среды, который команда Fonteam объявила осенью 2023 года. В голосовании за проекты участвовали: чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев, журналист Карен Адамян, Эдамс из медиафутбольной команды 2DROTS и капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев. 

«Я с детства жил в атмосфере любви к спорту и мечтал связать с ним свою жизнь. Мой папа — профессиональный хоккеист, который всегда делился историями об изнанке индустрии и о том, что происходит за пределами ледовой арены. Мне кажется, хоккей — второй по популярности вид спорта в стране.

Несмотря на это, мало кто знает его историю и любимых клубов. Думаю, что идея передвижной выставка должна помочь популяризировать хоккей — с помощью рассказа об основателях, первопроходцах, творцах истории Лиги и чемпионах Кубка Гагарина. Не помню, кто именно это сказал, но основная мысль такая: “без прошлого, нет будущего”.

И мне кажется, что развитие любого вида спорта всегда прочно связано с его истоками», — рассказывает Павел Рундзя, один из победителей конкурса Fonteam и автор идеи «Внутри КХЛ». 

В 2024-м помимо выставки Fonteam сделала еще два проекта. Летом в эко-городе Байкальске появилось современное поле для игры в футбол, а  женская футбольная команда «Атланта» из Череповца увидела большой спорт вблизи — участницы побывали в кэмпе футбольной школы GirlPower, где играли и тренировались с профессиональными спортсменками.

Также у команды теперь есть оснащенный спортзал и возможность участвовать в междугородних соревнованиях.

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