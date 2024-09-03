Букмекерская компания БЕТСИТИ стала партнером «Сочи»
«Сочи» объявил о начале сотрудничества с БК БЕТСИТИ.
Букмекер стал официальным партнером клуба из Первой лиги. В рамках соглашения логотип БЕТСИТИ будет размещен на футболке клуба. Также на домашнем стадионе «Сочи» появится брендинг букмекера.
«Мы рады партнерству с одним из лидеров букмекерской отрасли и видим схожие взгляды во многих вопросах, касающихся предстоящей совместной работы.
Уверен, что впереди нас ждет плодотворное и эффективное сотрудничество, которое позволит создать много нового и качественного продукта для болельщиков, а также придаст важный импульс нашему клубу в достижении поставленных задач», – заявил гендиректор клуба Дмитрий Рубашко.
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