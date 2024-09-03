Вадим Лукомский стал амбассадором БК БЕТСИТИ

Автор Спортса Вадим Лукомский стал амбассадором букмекерской компании БЕТСИТИ.

«Дедлайн прошел, а у меня для вас трансферная новость – я перешел (продался?) в БЕТСИТИ (хоть не «Ман Сити»). Этим постом хотел объяснить решение и ответить на ключевые вопросы о сотрудничестве.

Что получит аудитория? Стабильный выход контента в ютубе – даже в эти непростые для платформы времена.

Новые форматы. У меня появится возможность планировать и быстрее их запускать. Идей всегда было много, а теперь смогу для этого привлекать в команду новых людей. Надеюсь, ударно отработаем этот сезон (параллельно раскрыв несколько вечных тем из истории футбола – заготовок много, теперь открывается путь к их реализации).

Изначальный план – выйти на ритм 4 стрима (внутри вас ждут некоторые новые фишки) и 2 записных видео в месяц. Освоив этот темп, постараемся ускориться еще», – написал Лукомский в телеграме.

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