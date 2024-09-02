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  • «Амкал» выбил из Кубка две команды Второй лиги и котируется фаворитом против «Космоса»
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«Амкал» выбил из Кубка две команды Второй лиги и котируется фаворитом против «Космоса»

«Космос» и «Амкал» встретятся в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Медийный клуб выбил из кубка две профессиональные команды – «Коломну» (8:1) и «Велес» (2:0) из Второй лиги.

Букмекеры считают «Амкал» фаворитом противостояния с «Космосом» и дают коэффициент 1.78 на проход медийного клуба. За 1.92 можно поставить на клуб из Долгопрудного.

Матч состоится 4 сентября и начнется в 16:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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