«Амкал» выбил из Кубка две команды Второй лиги и котируется фаворитом против «Космоса»

«Космос» и «Амкал» встретятся в 3-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Медийный клуб выбил из кубка две профессиональные команды – «Коломну» (8:1) и «Велес» (2:0) из Второй лиги.

Букмекеры считают «Амкал» фаворитом противостояния с «Космосом» и дают коэффициент 1.78 на проход медийного клуба. За 1.92 можно поставить на клуб из Долгопрудного.

Матч состоится 4 сентября и начнется в 16:00 мск.

Ставки на Спортсе

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