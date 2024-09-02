Ван Нистелрой – фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Саутгейт – 2-й у букмекеров, Тухель – 3-й

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Руд ван Нистелрой стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

На назначение 48-летнего тренера вместо Эрика тен Хага дают коэффициент 3.75.

Вторым у букмекеров котируется экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.00), третьим – Томас Тухель (8.50).

Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу по версии Paddy Power:

1. Руд ван Нистелрой — 3.75

2. Гарет Саутгейт — 5.00

3. Томас Тухель — 8.50

4. Киран Маккенна — 11.00

5. Грэм Поттер — 13.00

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25 комментариев
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По Нистелрою в штабе сразу было ясно что это замена лысому, если ничего не поменяется.
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их захватила какая то нидерландская мафия, РВН так же будет как физрук болтаться в 6-8 местах и тихонько распиливать бабки)

красиво они конечно устроились лол
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+11
Тухеля надо назначать. Он знает некоторых. поставит хотя-бы узнаваемый футбол, укажет на проблемные позиции.
+13
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+11
прямо аналогия между назначением Берии заместителем Ежова)
+8
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+7
Ответ Stewart Крепкий
их захватила какая то нидерландская мафия, РВН так же будет как физрук болтаться в 6-8 местах и тихонько распиливать бабки) красиво они конечно устроились лол
Щас как придет спаситель Саутгейт и мы все будем скучать по нидерландцам
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Все ведь хотят глянуть, что Саутгейт покажет на клубном уровне?)
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Ну, какой нафиг Саутгейт?
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Ответ Bogdan
Все ведь хотят глянуть, что Саутгейт покажет на клубном уровне?)
Кроме болельщиков МЮ))
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РВН был главным тренером в ПСВ и в первый же сезон выиграл 2 трофея, чем сейчас козыряет лысый шарлатан. Думаю Рэтклифф подстраховался, когда оставил лысого у руля и позвал помощником РВП именно на такой случай. Что-то вроде, как было в Лестере Раньери/Шекспира.
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Гиггса надо звать, а феминистки идут лесом
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по-моему можно оставить и Тен Хаага)))
так сильно АПЛ давно еще никто не развлекал, разве только Челси с Боули последние пару лет как подтянулись
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Ответ Bogdan
Все ведь хотят глянуть, что Саутгейт покажет на клубном уровне?)
Так показывал уже, вылетел с крепким "Мидлсбро" и от греха подальше ушёл в систему сборной, обкатываться на молодёжке.
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Ответ Sminem
Гиггса надо звать, а феминистки идут лесом
Расскажи это Гринвуду, который забил за 3 тура в 2,5 раза больше , чем весь МЮ
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В любом рейтинге где есть Саутгейт, должен быть и Черчесов. На строчку выше.
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Ответ Stewart Крепкий
их захватила какая то нидерландская мафия, РВН так же будет как физрук болтаться в 6-8 местах и тихонько распиливать бабки) красиво они конечно устроились лол
Бесконечный кошмар.
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А Мостовой где?
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Только Гачи, только Саутгей!
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Саутгейта, пожалуйста)
Там его любимый Шоу из лазарета хвостом радостно начал вилять, как только увидел эту новость)
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вооо, Саутгейт как раз для такого МЮ!!!!
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МЮ нужен Гарри Поттер, по-другому не добиться результатов.
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Ответ Stewart Крепкий
их захватила какая то нидерландская мафия, РВН так же будет как физрук болтаться в 6-8 местах и тихонько распиливать бабки) красиво они конечно устроились лол
😂😂😂😂...или секта
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Ответ red hikkikomori
Аллегри надо, он хоть обороняться научит, но только после того как Тен Хаг полностью отработает свой контракт
Аллегри ставит очень оборонительный футбол, 200 минут на голевое действие. Это не философия МЮ.
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Тухель и остальные
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Аллегри надо, он хоть обороняться научит, но только после того как Тен Хаг полностью отработает свой контракт
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