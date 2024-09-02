Ван Нистелрой – фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Саутгейт – 2-й у букмекеров, Тухель – 3-й

Руд ван Нистелрой стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.

На назначение 48-летнего тренера вместо Эрика тен Хага дают коэффициент 3.75.

Вторым у букмекеров котируется экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.00), третьим – Томас Тухель (8.50).

Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу по версии Paddy Power:

1. Руд ван Нистелрой — 3.75

2. Гарет Саутгейт — 5.00

3. Томас Тухель — 8.50

4. Киран Маккенна — 11.00

5. Грэм Поттер — 13.00

Ставки на Спортсе

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