Ван Нистелрой – фаворит на смену тен Хагу в «МЮ». Саутгейт – 2-й у букмекеров, Тухель – 3-й
Руд ван Нистелрой стал фаворитом на пост главного тренера «МЮ» по версии букмекеров.
На назначение 48-летнего тренера вместо Эрика тен Хага дают коэффициент 3.75.
Вторым у букмекеров котируется экс-тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (5.00), третьим – Томас Тухель (8.50).
Топ-5 фаворитов на смену тен Хагу по версии Paddy Power:
1. Руд ван Нистелрой — 3.75
2. Гарет Саутгейт — 5.00
3. Томас Тухель — 8.50
4. Киран Маккенна — 11.00
5. Грэм Поттер — 13.00
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красиво они конечно устроились лол
так сильно АПЛ давно еще никто не развлекал, разве только Челси с Боули последние пару лет как подтянулись
Там его любимый Шоу из лазарета хвостом радостно начал вилять, как только увидел эту новость)