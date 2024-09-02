Паолини выиграла 18 матчей на турнирах Большого шлема в 2024-м – больше всех среди женщин. 2.35 – обыграет Мухову на US Open

Каролина Мухова и Жасмин Паолини встретятся в 1/8 финала US Open.

Паолини выиграла 18 матчей на турнирах Большого шлема в 2024 году – лучший показатель среди женщин. Только у Карлоса Алькараса больше таких побед – 19.

Букмекеры считают Мухову фаворитом встречи за 1.60. На победу Паолини можно поставить за 2.35.

Матч пройдет 2 сентября и начнется в 18:00 мск.

Ставки на Спортсе

Тюкавин загрустил в РПЛ и пошел против кэфов: не реализовал пенальти, 1 гол за 7 матчей