Паолини выиграла 18 матчей на турнирах Большого шлема в 2024-м – больше всех среди женщин. 2.35 – обыграет Мухову на US Open

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Каролина Мухова и Жасмин Паолини встретятся в 1/8 финала US Open.

Паолини выиграла 18 матчей на турнирах Большого шлема в 2024 году – лучший показатель среди женщин. Только у Карлоса Алькараса больше таких побед – 19.

Букмекеры считают Мухову фаворитом встречи за 1.60. На победу Паолини можно поставить за 2.35.

Матч пройдет 2 сентября и начнется в 18:00 мск.

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