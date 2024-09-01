Мбаппе забил всего один гол в 4 матчах за «Реал». 1.80 – отличится в игре против «Бетиса»

«Реал» примет «Бетис» в 4-м туре Ла Лиги.

Хозяева – явные фавориты за 1.27. Победа гостей оценена в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Килиан Мбаппе считается самым вероятным автором гола в матче за 1.80. При этом форвард забил лишь один мяч в 4 играх за «Реал» – в ворота «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.

Встреча состоится 1 сентября. Начало – в 22:30 мск.

Ставки на Спортсе

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