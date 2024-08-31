«Борнмут» отыгрался с 0:2 в матче с «Эвертоном», забив 3 гола за 9 минут. На камбэк сыграли 501.00

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«Борнмут» на выезде вырвал победу у «Эвертона» в 3-м туре АПЛ (3:2).

До матча на гостей можно было поставить за 2.52. К 87-й минуте «Борнмут» уступал 0:2, на камбэк предлагался коэффициент 501.00. После этого команда вырвала победу, забив 3 гола за 9 минут.

Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

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«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?

 

1 комментарий
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деньги конечно х. заплатили бы если ставка зашла
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