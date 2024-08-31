«Борнмут» отыгрался с 0:2 в матче с «Эвертоном», забив 3 гола за 9 минут. На камбэк сыграли 501.00
«Борнмут» на выезде вырвал победу у «Эвертона» в 3-м туре АПЛ (3:2).
До матча на гостей можно было поставить за 2.52. К 87-й минуте «Борнмут» уступал 0:2, на камбэк предлагался коэффициент 501.00. После этого команда вырвала победу, забив 3 гола за 9 минут.
Это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.
«Эвертон» умудрился проиграть, когда на соперника давали 501.00. Дайча теперь уволят?