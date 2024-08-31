За 22 года число спонсоров-букмекеров в АПЛ увеличилось с 1-го до 11

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Количество клубов АПЛ, имеющих беттинг-партнеров, за 22 года выросло на 1000%.

Число команд, которые спонсируются букмекерами, увеличилось с 1-го до 11. Первым клубом, который подписал партнерский контракт с беттинг-компанией, стал «Фулхэм» в сезоне-2002/03.

В сезоне-2024/25 у 11 из 20 клубов АПЛ титульными спонсорами являются букмекеры. Это рекордный показатель – в сезонах-2016/17 и 2019/20 число беттинг-партнеров составляло 10.

Клубы Премьер-лиги договорились после сезона-2025/26 отказаться от использования букмекеров в качестве титульных спонсоров.

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