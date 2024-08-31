«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» на выезде. На сухую победу зашел кэф 1.79
«Зенит» разгромил «Пари НН» на выезде (3:0) в 7-м туре РПЛ.
До матча на петербуржцев можно было поставить за 1.35. Сухая победа оценивалась в 1.79. На фору «Зенита» (-2,5) зашел коэффициент 3.50.
На гол Вендела давали 3.55. Лусиано Гонду, сделавший дубль в дебютном матче за «Зенит», отсутствовал в линии у букмекеров.
Перед стартом 7-го тура РПЛ авторы Спортса сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов.
Любовь Курчавова из команды Александра Дорского поставила на сухую победу «Зенита» над «Пари НН».
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