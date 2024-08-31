«Зенит» крупно обыграл «Пари НН» на выезде. На сухую победу зашел кэф 1.79

Теги Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Пари НН Вендел Ставки на футбол Лусиано Гонду Ставки

«Зенит» разгромил «Пари НН» на выезде (3:0) в 7-м туре РПЛ.

До матча на петербуржцев можно было поставить за 1.35. Сухая победа оценивалась в 1.79. На фору «Зенита» (-2,5) зашел коэффициент 3.50.

На гол Вендела давали 3.55. Лусиано Гонду, сделавший дубль в дебютном матче за «Зенит», отсутствовал в линии у букмекеров.

Перед стартом 7-го тура РПЛ авторы Спортса сделали ставки на матчи в рамках конкурса прогнозов.

Любовь Курчавова из команды Александра Дорского поставила на сухую победу «Зенита» над «Пари НН».

Ставки на Спортсе

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4 комментария
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Гонду красавчик!
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Изи катак,как бы сказал Глушенков. Гонду понравился. Соболева в чулан.
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, Первый гол Зенита был забить с нарушением. До гола Алип нарушил правило. И пенальти не было поставлено в ворота Зенита.
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Ответ Rurik Gislasson
Изи катак,как бы сказал Глушенков. Гонду понравился. Соболева в чулан.
чемп длинный , костоломов много , так что все пригодятся
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