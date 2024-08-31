«Челси» – фаворит Лиги конференций в новом сезоне. «Бетис» и «Фиорентина» – в топ-3

Букмекеры считают «Челси» фаворитом Лиги конференций в сезоне-2024/25.

На синих дают коэффициент 2.80. Вторым претендентом на победу котируется «Бетис» (5.00), третьим – финалист турнира в прошлом сезоне «Фиорентина» (6.00).

Победитель ЛК-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Челси» 2.80;

2. «Бетис» 5.00;

3. «Фиорентина» 6.00;

4-7. «Гент» 18.00;

4-7. «Панатинаикос» 18.00;

4-7. «Копенгаген» 18.00;

4-7. «Хайденхайм» 18:00;

8-10. «Витория Гимараэш» 25.00;

8-10. «Истанбул» 25.00;

8-10. «Рапид» Вена 25.00.