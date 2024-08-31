«Челси» – фаворит Лиги конференций в новом сезоне. «Бетис» и «Фиорентина» – в топ-3
Букмекеры считают «Челси» фаворитом Лиги конференций в сезоне-2024/25.
На синих дают коэффициент 2.80. Вторым претендентом на победу котируется «Бетис» (5.00), третьим – финалист турнира в прошлом сезоне «Фиорентина» (6.00).
Победитель ЛК-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Челси» 2.80;
2. «Бетис» 5.00;
3. «Фиорентина» 6.00;
4-7. «Гент» 18.00;
4-7. «Панатинаикос» 18.00;
4-7. «Копенгаген» 18.00;
4-7. «Хайденхайм» 18:00;
8-10. «Витория Гимараэш» 25.00;
8-10. «Истанбул» 25.00;
8-10. «Рапид» Вена 25.00.