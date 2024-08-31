Соперники «Порту» удаляются 7 матчей подряд в чемпионате Португалии. В игре со «Спортингом» кэф на это 4.30
«Спортинг» примет «Порту» в 4-м туре чемпионата Португалии.
Хозяева котируются фаворитами за 1.85. На гостей можно поставить за 4.50, на ничью – за 3.50.
Соперники «Порту» удаляются 7 матчей подряд в Примейра-лиге. Если это произойдет и в предстоящей встрече, сыграет коэффициент 4.30.
Игра пройдет 31 августа и начнется в 22:30 мск.
Турнир сенсаций на US Open-2024: поражения Джоковича и Алькараса, а Медведев уже стоит вторым у букмекеров