Соперники «Порту» удаляются 7 матчей подряд в чемпионате Португалии. В игре со «Спортингом» кэф на это 4.30

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«Спортинг» примет «Порту» в 4-м туре чемпионата Португалии.

Хозяева котируются фаворитами за 1.85. На гостей можно поставить за 4.50, на ничью – за 3.50.

Соперники «Порту» удаляются 7 матчей подряд в Примейра-лиге. Если это произойдет и в предстоящей встрече, сыграет коэффициент 4.30.

Игра пройдет 31 августа и начнется в 22:30 мск.

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