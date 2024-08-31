Букмекеры считают, что Соболев забьет за «Зенит» не больше семи мячей в сезоне-2024/2025

Букмекеры открыли линию на статистику Александра Соболева в «Зените» в РПЛ-2024/2025.

За 1.72 можно поставить на то, что форвард забьет не больше семи мячей. На минимум 8 голов Соболева выставлен коэффициент 2.00.

Коэффициенты на статистику Соболева в «Зените» в РПЛ-2024/2025:

1.85 – тотал больше 4,5 голевых передач;

1.85 – тотал больше 4,5 желтых карточек;

2.10 – тотал больше 1,5 дублей;

2.80 – тотал больше 0,5 красных карточек;

4.25 – тотал больше 0,5 хет-триков.

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