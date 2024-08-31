«Тоттенхэм» – главный фаворит Лиги Европы-2024/25. «МЮ» – второй , «Сосьедад» Захаряна – четвертый

Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом Лиги Европы в сезоне-2024/25.

На «шпор» предлагается коэффициент 5.50. Вторым с минимальным разрывом идет «Манчестер Юнайтед» – 6.00. «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян, котируется четвертым.

Победитель ЛЕ-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Тоттенхэм» – 5.50;

2. «Манчестер Юнайтед» – 6.00;

3. «Рома» – 9.00;

4. «Реал Сосьедад» – 12.00;

5-6. «Атлетик» – 13.00;

5-6. «Порту» – 13.00;

7. «Лацио» – 15.00;

8-10. «Айнтрахт Франкфурт» – 20.00;

8.10. «Галатасарай» – 20.00;

8-10. «Лион» – 20.00.

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