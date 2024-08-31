Букмекеры предлагают ставки на побег Дурова из Франции до 15 сентября

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Криптобукмекер Polymarket открыл линию на побег Павла Дурова из Франции.

Ранее основателю Telegram в Париже предъявили официальное обвинение за причастие к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.

После этого Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию дважды в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Polymarket не исключает, что Дуров каким-то образом сбежит из страны до 15 сентября. Коэффициент на это – 12.5. Обратный исход оценивается в 1.08.

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