Букмекеры предлагают ставки на побег Дурова из Франции до 15 сентября

Криптобукмекер Polymarket открыл линию на побег Павла Дурова из Франции.

Ранее основателю Telegram в Париже предъявили официальное обвинение за причастие к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.

После этого Дуров вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию дважды в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Polymarket не исключает, что Дуров каким-то образом сбежит из страны до 15 сентября. Коэффициент на это – 12.5. Обратный исход оценивается в 1.08.

Ставки на Спортсе

«Локо» и «Краснодар» непредсказуемы, «Зенит» увезет победу. Новые прогнозы на РПЛ