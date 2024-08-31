«Пари НН» не забил «Зениту» в 5 очных матчах подряд. Букмекеры считают, что тренд не прервется

«Пари НН» примет «Зенит» в 7-м туре РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит за 1.35. На хозяев можно поставить за 11.00, на ничью – за 5.20.

«Пари НН» не забил петербуржцам в 5 очных матчах подряд. На то, что серия продолжится, букмекеры дают 1.75. На гол нижегородцев в предстоящей встрече предлагается коэффициент 2.10.

Игра пройдет 31 августа и начнется в 17:30 мск.

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