Большинство игроков БЕТСИТИ ставят на победу «Ювентуса» в матче с «Ромой»

1 сентября в матче третьего тура Серии А «Ювентус» примет на своём поле «Рому». Встреча начнется в 21:45 мск.

Туринцы мощно стартовали в сезоне. Под руководством нового тренера Тьяго Мотты «Юве» выиграл по 3:0 у «Комо» и «Вероны».

Римляне набрали одно очко в двух стартовых турах. Команда Даниэле Де Росси сыграла вничью с «Кальяри» (0:0) и уступила «Эмполи» (1:2).

В прошлом сезоне «Ювентус» победил «Рому» со счетом 1:0 дома, а в Риме была ничья 1:1. Последние очные встречи оказались малорезультативными – в четырех матчах подряд было меньше трех голов.

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Аналитики БЕТСИТИ считают, что у «Ювентуса» хорошие шансы на третью победу подряд. На П1 можно поставить за 1.82, на победу «Ромы» дают 4.80, на ничью – 3.80.

Вероятность ТБ 2.5 оценивается кэфом 2.10, на ТМ 2.5 предлагают 1.79, обмен голами идет за 2.00.

С учетом предматчевых раскладов и статистики последних очных игр, перспективным вариантом смотрится «П1 и ТМ 5.5» за 1.84 или более рискованный исход «П1 и ТМ 4.5» за 2.06.

Игроки БЕТСИТИ, как и букмекеры, уверены в победе «Ювентуса». На победу туринцев пришлось 60% от общего числа ставок на исход, 25% отдано в пользу «Рому», 15% ушло на ничью.

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