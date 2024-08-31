«Ман Юнайтед» – «Ливерпуль»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча АПЛ

1 сентября состоится очередная серия одного из принципиальнейших противостояний в АПЛ. На стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере сыграют «Ман Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 18:00 мск.

Манкунианцы набрали три очка в стартовых турах чемпионата, победив «Фулхэм» (1:0) и уступив «Брайтону» (1:2). Мерсисайдцы начали сезон с двух побед по 2:0 – над «Брентфордом» и «Ипсвичем».

В прошлом сезоне АПЛ «МЮ» и «Ливерпуль» дважды сыграли вничью (2:2, 0:0). Победитель не был выявлен и в основное время четвертьфинала Кубка Англии (2:2), но манчестерцы добились успеха в овертайме (4:3).

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По оценкам аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом предстоящей игры будет «Ливерпуль». На победу команды Арне Слота предлагают 1.90, на успех банды Эрика тен Хага дают 3.90, вероятность очередной ничьей оценивается в 4.20.

По мнению букмекеров, матч должен стать результативным. На ТБ 2.5 предлагают кэф 1.45, на ТБ 3.5 можно поставить за 2.13. Для тех, кто сомневается в большом количестве голов, отличным вариантом будет ТМ 3.5 за 1.76.

Болельщикам «МЮ» и всем, кто не верит в превосходство «Ливерпуля», однозначно стоит присмотреться к 1Х за 1.96, либо более смелым вариантам, как например Ф1 (0) за 3.00.

Игроки БЕТСИТИ отдают преимущество гостям. На победу «Ливерпуля» пришлось 46% от общего числа ставок на исход, 28% ушло на ничью, на успех «МЮ» отдано 26% ставок.

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