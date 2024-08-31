Синнер стал букмекерским фаворитом US Open после вылета Джоковича. Медведев в топ-3

Теги Новак Джокович US Open Ставки на спорт Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Ставки на теннис Карлос Алькарас Янник Синнер Ставки

Янник Синнер стал фаворитом US Open по версии букмекеров.

Итальянца котируют главным претендентом на победу в турнире после вылета Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. На титул Синнера дают коэффициент 2.40.

Вторым у букмекеров идет Александр Зверев за 5.50, Даниил Медведев (6.00) – третий, Андрей Рублев (20.00) – четвертый.

На прошлой неделе стало известно, что в марте этого года Синнер сдал две положительные допинг-пробы, но в итоге избежал дисквалификации, так как доказал, что стероиды попали в его организм случайно и он не несет за это ответственности.

Ставки на Спортсе

Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?

 

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый "достойный" кандидат...

Почёт тому, кто его снесёт...
+9
-2
+7
Это что за букмекеры такие? На бирже Фритц и Попырин котируются выше Рубля.
0
0
0
Судя по всему грешник заберёт 2й ТБШ. Жаль...
+1
-1
0
Самое время поставить на де Минаура...
+1
-1
0
Сашку что-то низко ценят. У него теперь зеленый свет до финала, если приключений себе не придумает. А с Синнером он вполне может побороться, особенно в пятисетовом формате. На прошлом ЮСО как раз Зверев Синнера и выбил.
0
0
0
А изначально, после жеребьевки сколько давали на Синнера, Зверева, Медведева и Рублева? Хочется понять, как изменились их шансы, по мнению буков, с 1-го круга + вылет Алькараса и Джоковича...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий