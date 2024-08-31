Синнер стал букмекерским фаворитом US Open после вылета Джоковича. Медведев в топ-3

Янник Синнер стал фаворитом US Open по версии букмекеров.

Итальянца котируют главным претендентом на победу в турнире после вылета Карлоса Алькараса и Новака Джоковича. На титул Синнера дают коэффициент 2.40.

Вторым у букмекеров идет Александр Зверев за 5.50, Даниил Медведев (6.00) – третий, Андрей Рублев (20.00) – четвертый.

На прошлой неделе стало известно, что в марте этого года Синнер сдал две положительные допинг-пробы, но в итоге избежал дисквалификации, так как доказал, что стероиды попали в его организм случайно и он не несет за это ответственности.

Ставки на Спортсе

Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?