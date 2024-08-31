Дмитрий Хомуха дал прогноз на матчи 7 тура РПЛ сезона-2024/2025

31 августа стартует седьмой тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 по футболу. Своим прогнозом на игры поделился известный футбольный тренер и эксперт букмекерской компании «Лига Ставок» Дмитрий Хомуха.

По словам специалиста, московские армейцы обыграют «Химки» в гостевом матче.

«Столичная команда имеет более сбалансированный состав и высокую мотивацию. «Химки» недавно принимали лидера чемпионата и взяли очки в том матче. Испанский тренер ставит атакующую игру, в матче с ЦСКА будет много пространства и больше двух забитый мячей. Думаю, армейцы выиграют со счетом 2:1», – прокомментировал тренер.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 7.8.

Дмитрий Хомуха считает, что «Зениту» непросто достанется победа в матче с «Пари НН».

«Команда Сергея Семака – фаворит, но его соперник неудобный. Нижегородцы садятся низким блоком в насыщенную оборону. Думаю, «Зенит» выиграет, но будет очень сложно. В таком случае на помощь могут прийти стандартные положения. Вряд ли «Зенит» забьет больше двух мячей. Сможет ли сыграть Соболев? Он долго занимался самостоятельно, поэтому если и получит игровое время, то небольшое», – заявил специалист.

На индивидуальный тотал меньше 2.5 у сине-бело-голубых букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1.48.

Тренер убежден: если «Спартак» хочет вмешаться в гонку за титул, то команде необходимо выигрывать все домашние матчи.

«Подопечные Деяна Станковича играют не без изъянов, но, думаю, они смогут одержать победу в матче с «Рубином» со счетом 2:1», – заключил эксперт.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 7.6.

Дмитрий Хомуха считает, что противостояние «Оренбурга» и «Динамо» завершится результативной ничьей.

«Нужно учитывать специфику стадиона: его размеры и синтетическое покрытие. Любой команде сложно к этому адаптироваться. Думаю, итог будет ничейным – обе забьют 1:1», – заявил тренер.

По словам специалиста, в самом главном матче тура «Локомотив» – «Краснодар» встретятся два равных соперника.

«Фаворитом встречи является «Локомотив». Тот вектор развития клуба, который выбрали «железнодорожники», нравится многим. Появляются доморощенные футболисты, которым доверяют и которые оправдывают это доверие. Но и «Краснодар» набирает ход, их игра становится более сбалансированной. Команда забуксовала на старте, но нет сомнений в том, что они будут бороться за призовую тройку. Высока вероятность того, что обе команды забьют, ведь каждый коллектив заточен на атакующий футбол. Думаю, игра может завершится со счетом 1:1», – резюмировал эксперт.

На этот исход букмекерская компания «Лига Ставок» предлагает коэффициент 6.4.