«Лацио» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе гостей

Теги Милан Лацио серия А Италия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

31 августа в матче третьего тура чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Милан». Встреча пройдет в Риме и начнется в 21:00 мск.

«Лацио» набрал три очка в двух стартовых играх Серии А, у «Милана» один балл и пока нет побед под руководством нового главного тренера Паоло Фонсеки.

Матчи римлян и миланцев на старте сезона получились результативными, во всех них было больше двух голов.

В трех последних очных встречах сильнее был «Милан». Во всех этих играх «россонери» победили всухую.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитик БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу «Лацио» предлагают 2.90, на ничью дают 3.50, вероятность успеха «Милана» оценивается в 2.55.

С учетом результативного тренда в первых матчах команд в сезоне, перспективно выглядит вариант с ТБ 2.5 за 1.88, также можно присмотреться к «ОЗ» за 1.71.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. На победу миланского клуба пришлось 75% от общего числа ставок на исход, 10% ушло на успех в «Лацио», 15% отдано на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

Читайте новости ставки в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий