«Лацио» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ уверены в победе гостей

31 августа в матче третьего тура чемпионата Италии сыграют «Лацио» и «Милан». Встреча пройдет в Риме и начнется в 21:00 мск.

«Лацио» набрал три очка в двух стартовых играх Серии А, у «Милана» один балл и пока нет побед под руководством нового главного тренера Паоло Фонсеки.

Матчи римлян и миланцев на старте сезона получились результативными, во всех них было больше двух голов.

В трех последних очных встречах сильнее был «Милан». Во всех этих играх «россонери» победили всухую.

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Аналитик БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящей встречи. На победу «Лацио» предлагают 2.90, на ничью дают 3.50, вероятность успеха «Милана» оценивается в 2.55.

С учетом результативного тренда в первых матчах команд в сезоне, перспективно выглядит вариант с ТБ 2.5 за 1.88, также можно присмотреться к «ОЗ» за 1.71.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение гостям. На победу миланского клуба пришлось 75% от общего числа ставок на исход, 10% ушло на успех в «Лацио», 15% отдано на ничью.

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