«Битва красных империй» на «Олд Траффорд»! Шансы «Ливерпуля» вдвое выше…

В это воскресенье зрители на «Олд Траффорд» увидят принципиальный матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Робби Сэвидж метко назвал предстоящую игру «битвой красных империй». Кто падет, а кому суждено устоять?

«Фонбет» видит в «Ливерпуле» явного фаворита. Шансы этой команды на победу примерно вдвое выше, чем у «Манчестер Юнайтед». Соответственно, с коэффициентами все наоборот. Поставить на хозяев «Олд Траффорд» можно с 3,85, на гостей – с 1,80.

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