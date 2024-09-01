«Битва красных империй» на «Олд Траффорд»! Шансы «Ливерпуля» вдвое выше…

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Фонбет натив Ставки

В это воскресенье зрители на «Олд Траффорд» увидят принципиальный матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

Робби Сэвидж метко назвал предстоящую игру «битвой красных империй». Кто падет, а кому суждено устоять?

«Фонбет» видит в «Ливерпуле» явного фаворита. Шансы этой команды на победу примерно вдвое выше, чем у «Манчестер Юнайтед». Соответственно, с коэффициентами все наоборот. Поставить на хозяев «Олд Траффорд» можно с 3,85, на гостей – с 1,80.

Сезон в Англии набирает обороты, и «Фонбет» не упускает момент, предлагая бездепозитный фрибет до 15 тысяч рублей новым клиентам!

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