«Интер» – «Аталанта»: игроки БЕТСИТИ считают миланцев фаворитами матча Серии А

30 августа в матче третьего тура Серии А действующий чемпион Италии «Интер» примет на своём поле «Аталанту». Встреча начнется в 21:00 мск.

В стартовых играх сезона «Интер» набрал четыре очка, у «Аталанты» после двух туров три балла.

В последний раз бергамаски побеждали «Интер» в 2018 году. Миланский клуб выиграл пять последних очных матчей. В прошлом сезоне команда

Симоне Индзаги разгромила «Аталанту» на своем поле со счетом 4:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «Интер» фаворитом противостояния. На победу хозяев предлагают кэф 1.60, вероятность успеха гостей оценивается в 6.00, на ничью дают 4.40.

В четырех из пяти последних игр между командами было больше двух голов. Эксперты уверены, что очередная встреча получится результативной.

На ТБ 2.5 можно поставить за 1.63, на ТМ 2.5 предлагают 2.37.

С учетом предматчевых раскладов, интересными вариантами для ставки смотрятся победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.42 и «П1 и ТБ 1.5» за 1.82.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение чемпиону. На победу миланского клуба пришлось 50% от общего числа ставок на исход. 20% верят в «Аталанту», 30% ушло на ничью.

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