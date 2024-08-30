Прогноз Погребняка: «Локомотив» не просто может избежать поражения от «Краснодара», но даже имеет все шансы на победу»

Теги Локомотив Павел Погребняк премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня прогнозы на футбол Ставки

Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локо» сейчас на подъеме. Молодая команда Галактионова излучает энергию и уверенность. Вероятность успешного результата в матче против «Краснодара» весьма высока. «Локомотив» не просто может избежать поражения, но даже имеет все шансы на победу.

Когда речь идет о борьбе за чемпионство и возможности конкурировать с таким сильным соперником, как «Зенит», возникают сомнения. Да, в команде перспективные ребята, но у молодежи есть такое свойство, как нестабильность.

Я бы очень хотел, чтобы эта команда была в тройке. Очень уж симпатизирует сегодняшний «Локомотив».

Матч между станет важным испытанием для обоих. Он поможет понять, на что каждая из команд может рассчитывать в текущем сезоне. И «Краснодар», и «Локомотив» стремятся укрепить свои позиции, и результат этой встречи может оказаться определяющим для их дальнейших амбиций», – считает экс-игрок сборной России.

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6 комментариев
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И Локо и Крас создают много моментов. Все решит реализация. Ждём красивый футбол
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Сказано "Даже шансы на победу", будто бы Краснодар является фаворитом встречи. Шансов выиграть 50х50. Если у Кордобы закончится период транжирства голевых моментов, то шансы Быков выше. Интересно, сыграет ли Смолов?
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"Локомотив» не просто может избежать поражения" такое обычно говорят, когда фаворит определен и в контексте сказанного Погребняком, получается, что фаворит Краснодар и для Локомотива будет успехом не проиграть этот матч. С хрена ли? Кто записал Краснодар в фавориты и на каком основании?
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Локомотив!!! Подари ещё пару недель хорошего настроения, оставшись на первом месте)))
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