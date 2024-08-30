Карен Адамян сделал прогноз на матч «Атлетик» – «Атлетико» с коэффициентом 1.80

Комментатор «Матч ТВ» Карен Адамян сделал прогноз на матч 4-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Атлетико».

Амбассадор «Фонбет» поставил на тотал угловых больше 9,5 за 1.80.

«Довольно трудно предсказать исход предстоящей встречи. Оба коллектива обладают хорошим составом, что позволяет им бороться на равных с такими соперниками, как «Реал» или «Барселона». Мне кажется, что ближайший поединок – это тот случай, когда можно рассмотреть вариант с угловыми.

Я думаю, что мы увидим много игры на флангах, а также попыток ударов в створ. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность на угловые стандарты, которых, мне кажется, будет немало», – считает Адамян.

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