«Стар Бет» лишился букмекерской лицензии. Букмекер работал под брендом BingoBoom с 2012 по 2018-й год

Компания «Стар Бет» лишилась лицензии на осуществление букмекерской деятельности.

В перечне лицензий на проведение азартных игр в ЕГРЮЛ лицензия «Стар Бет» отмечена как прекращенная.

ООО «Стар Бет» – одно из трех юридических лиц в рамках холдинга BetBoom, которое обладало лицензией на осуществление букмекерской деятельности.

Под брендом BingoBoom (бывшее название компании BetBoom) ООО «Стар Бет» осуществляло букмекерскую деятельность в период с 2012 до 2018 года.

В 2022 году ФНС пыталась лишить компанию лицензии через суд, однако иск был отклонен.

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