Джокович котируется фаворитом US Open после вылета Алькараса. Синнер – главный конкурент по мнению букмекеров

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Новак Джокович стал фаворитом US Open по версии букмекеров.

Сербский теннисист стал котироваться главным претендентом на победу в турнире после сенсационного вылета Карлоса Алькараса во втором круге. На титул Джоковича дают коэффициент 2.50.

Вторым у букмекеров с небольшим разрывом идет Янник Синнер – успех итальянца оценивается в 2.90.

Александр Зверев (8.00) – третий у букмекеров, Даниил Медведев (9.00) – четвертый. Остальные теннисисты котируются от 35.00.

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10 комментариев
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А заберет этот ЮСО Медвед. Он в этом году ничего не выигрывал,никто в него уже не верит,поэтому по закону жанра и драматизму спорта должен брать он. Ну либо Зверев.
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+6
Ответ Ночная Фурия
Джокович? С такой подачей? Фаворит??? Как бы мне этого ни хотелось, как бы я за него ни болела, но я здраво мыслю. В отличие от.
Подача дело такое, то есть, то нет. Даже в одном и том же матче. Двигается Новак хорошо, лучше, чем в этом году везде.
+4
0
+4
Не удивлюсь если Новак на кураже после ОИ возьмёт 25-й🏆ТБШ, да и вылет главного конкурента этому способствует👍💪‼️
+3
0
+3
мой фаворит - де Минаур, вместо Карена, Хуркача и Карлоса у него до полуфинала будут Эванс, Арналди и Махач, вторая четверть бш превратилась в атп250
+6
-4
+2
Мед в топ 10 истории по проценту побед на юсо. Что курят буки? Вижу его в финале с этой половины
+4
-2
+2
Джокович? С такой подачей? Фаворит???
Как бы мне этого ни хотелось, как бы я за него ни болела, но я здраво мыслю. В отличие от.
+2
-1
+1
Финал USO Ботик ван де Зандсхулп/Алёша Попырин станет украшением этого года и тенниса вообще.
+2
-2
0
Джокович главный фаворит? Смешно
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А я не удивлюсь, если Попырин выиграет матч у Джоковича.
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