Джокович котируется фаворитом US Open после вылета Алькараса. Синнер – главный конкурент по мнению букмекеров

Новак Джокович стал фаворитом US Open по версии букмекеров.

Сербский теннисист стал котироваться главным претендентом на победу в турнире после сенсационного вылета Карлоса Алькараса во втором круге. На титул Джоковича дают коэффициент 2.50.

Вторым у букмекеров с небольшим разрывом идет Янник Синнер – успех итальянца оценивается в 2.90.

Александр Зверев (8.00) – третий у букмекеров, Даниил Медведев (9.00) – четвертый. Остальные теннисисты котируются от 35.00.

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