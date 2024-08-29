Получи фрибет до 3 000 рублей для болельщиков «Урала» в БЕТСИТИ

Новая акция от букмекера для болельщиков екатеринбургского клуба.

Букмекерская компания БЕТСИТИ стала официальным партнером ФК «Урал» и в честь этого события запускает повышенный бонус для болельщиков клуба.

Букмекер начислит гарантированный фрибет до 3 000 рублей за первую ставку. Вне зависимости от исхода!

Для этого нужно зарегистрироваться в БЕТСИТИ с промокодом URAL3K и сделать ставку с коэффициентом от 1.70.

После чего тебе на бонусный счет упадет сразу ДВА фрибета:

Фрибет равный сумме первой ставки, но не более 2 000 рублей;

Дополнительный фрибет 50% от суммы первой ставки, но не более 1 000 рублей.

Максимальный размер бонуса – 3 000 рублей. Первый фрибет можно использовать на любое событие, а дополнительный – только на матчи Первой лиги России по футболу.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Начни игру вместе с БЕТСИТИ и поддержи свой любимый клуб!