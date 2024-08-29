Букмекеры обвалили коэффициент на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Ставки на спорт Александр Соболев Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Александр Соболев перейдет в «Зенит», считают букмекеры.

После инсайда комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева о вероятном трансфере Соболева коэффициент на переход нападающего в «Зенит» обвалился с 1.60 до 1.10.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение по трансферу Соболева из «Спартака» будет принято 29 августа.

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40 комментариев
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Заи...ли честное слово... Из заурядного события сделали ток-шоу...
+36
-2
+34
Соболев, тебя здесь не ждут!
+27
-6
+21
Ответ GMF
Соболев, тебя здесь не ждут!
Передайте ему кто-нибудь..
+14
-1
+13
Ответ GMF
Соболев, тебя здесь не ждут!
Нет уж умерла так умерла.🤣
+9
-2
+7
Ответ Artemoff1979
Интересно сколько заплатят за полировщика скамейки
Соболя как Троянского Коня могли б преподнести в дар ! ))
+5
-1
+4
Ответ Сергей Вераксо
Дичь
Трэш
+5
-2
+3
Ответ Сергей Вераксо
Дичь
кринж
+5
-2
+3
Ответ inkogniatti
Отстой
Зашквар
+3
0
+3
Ответ GMF
Соболев, тебя здесь не ждут!
В каком году в последний раз руководство Зенита интересовалось мнением болельщиков?
До того, как вираж превратили в сцену, или после?
+2
0
+2
Ответ Сергей Вераксо
Дичь
Отстой
+2
0
+2
Дичь
+11
-9
+2
Ответ boiling water
кринж
гринге*)
+1
0
+1
Ответ Путяй
Живу в Петербурге, не хожу на Зенит, переживаю за Спартак
Тебе ещё долго за него переживать))) 🐽
+3
-2
+1
Ответ Noken
Зная Соболева, можно предположить, что он сам и загрузил.
Ха-ха-ха
+1
0
+1
Ответ M0Nze
а тут оба варианта, либо загрузил, потому что есть инфа, либо у буков/журналистов есть такая мега инфа, что уже всё ясно шутки шутками, если на что-то буки выставляют линию (не только спорт), то в большинстве случаев движение коэффициентов подтверждает слухи/самые больные идеи
Зная Соболева, можно предположить, что он сам и загрузил.
+2
-1
+1
Из ерунды сделали событие уровня Решения Леброна
+1
0
+1
Ответ Noken
Так вроде коэф обваливается от большой ставки. Так ведь?
а тут оба варианта, либо загрузил, потому что есть инфа, либо у буков/журналистов есть такая мега инфа, что уже всё ясно

шутки шутками, если на что-то буки выставляют линию (не только спорт), то в большинстве случаев движение коэффициентов подтверждает слухи/самые больные идеи
+3
-3
0
Ответ Леонид Вилькин
Соболя как Троянского Коня могли б преподнести в дар ! ))
Коня? Ну пусть так называется )
0
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Ответ Artemoff1979
Интересно сколько заплатят за полировщика скамейки
10 ку вроде как
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Возможно даже кто-то закрыл на этой теме ипотеку.
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Какие максы? Тыщи 3000.
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Ответ Путяй
Живу в Петербурге, не хожу на Зенит, переживаю за Спартак
Держи в курсе..
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Мрак (пока)
+1
-1
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