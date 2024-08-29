Букмекеры обвалили коэффициент на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»
Александр Соболев перейдет в «Зенит», считают букмекеры.
После инсайда комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева о вероятном трансфере Соболева коэффициент на переход нападающего в «Зенит» обвалился с 1.60 до 1.10.
Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение по трансферу Соболева из «Спартака» будет принято 29 августа.
Кто фаворит Гран-при Италии? Алонсо выбрал не «Макларен», а что насчитали букмекеры?
Заи...ли честное слово... Из заурядного события сделали ток-шоу...
До того, как вираж превратили в сцену, или после?
шутки шутками, если на что-то буки выставляют линию (не только спорт), то в большинстве случаев движение коэффициентов подтверждает слухи/самые больные идеи