Букмекеры обвалили коэффициент на переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Александр Соболев перейдет в «Зенит», считают букмекеры.

После инсайда комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева о вероятном трансфере Соболева коэффициент на переход нападающего в «Зенит» обвалился с 1.60 до 1.10.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что решение по трансферу Соболева из «Спартака» будет принято 29 августа.

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