The International 2024 по Dota 2 пройдет без упоминания букмекеров в названиях команд

Турнир по Dota 2 The International 2024 пройдет без упоминания букмекеров, чей нейминг является частью названий команд.

На турнире будут использоваться альтернативные наименования и логотипы команд.

Так, российская команда 1Win Team на The International 2024 будет фигурировать под названием 1W или 1W Team. На эмблеме команды вместо четырех символов останутся только два – 1W.

BetBoom Team на турнире будет представлена как BB Team. Логотип команды был изменен еще ранее для того, чтобы не повторять эмблему своего беттинг-спонсора.

The International 2024 пройдет с 4 по 15 сентября в Копенгагене.

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