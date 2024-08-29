«Ман Сити» седьмой сезон подряд котируется фаворитом Лиги чемпионов

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Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.

Английский клуб котируется фаворитом ЛЧ седьмой сезон подряд. Лишь однажды «Сити» оправдал ожидания букмекеров, выиграв турнир в сезоне-2022/23.

В последний раз букмекеры считали фаворитом Лиги чемпионов не «Ман Сити» в сезоне-2017/18. Тогда главным претендентом на трофей котировался «Реал» с коэффициентом 4.50.

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6 комментариев
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Ответ Axs Men
По игре они реально всех шатали. Где то невезение, где то судья ошибался в пользу соперника.
Команды Пепе реально по игре ,ещё со времён Барсы сильнейшие,его не всегда сильнейшая команда выигрывает ЛЧ,если бы ЛЧ проходила ,как чемпионат своих стран,то команды Пепа практически всегда побеждали
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Сколько раз он выиграл.
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Ответ Магомед Хадзиев
Сколько раз он выиграл.
По игре они реально всех шатали. Где то невезение, где то судья ошибался в пользу соперника.
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Ответ Магомед Хадзиев
Сколько раз он выиграл.
Ты читать не умеешь, Магомед Хадзиев? Там же написано.
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Ответ Axs Men
По игре они реально всех шатали. Где то невезение, где то судья ошибался в пользу соперника.
Последние 2-3 сезона они возможно и были фаворитами но не 7сезонов подряд
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Ответ Coster-love
Ты читать не умеешь, Магомед Хадзиев? Там же написано.
Я знаю что написано я говорю что они выиграли только один раз хотя и были фаворитами 7 сезонов
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