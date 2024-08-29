«Ман Сити» седьмой сезон подряд котируется фаворитом Лиги чемпионов
Букмекеры считают, что «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов в сезоне-2024/25.
Английский клуб котируется фаворитом ЛЧ седьмой сезон подряд. Лишь однажды «Сити» оправдал ожидания букмекеров, выиграв турнир в сезоне-2022/23.
В последний раз букмекеры считали фаворитом Лиги чемпионов не «Ман Сити» в сезоне-2017/18. Тогда главным претендентом на трофей котировался «Реал» с коэффициентом 4.50.
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