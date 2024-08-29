Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов. «Ман Сити» – фаворит турнира в новом формате у букмекеров

Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 клубов проведут по восемь матчей против восьми разных соперников на общем этапе. По результатам всех встреч будет составлена общая турнирная таблица.

Перед жеребьевкой, назначенной на 29 августа, команды распределены по корзинам следующим образом:

– корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;

– корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

– корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

– корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Фаворитом обновленного турнира у букмекеров котируется «Манчестер Сити» (10.00). Вторым идет «Реал» (4.50), шансы остальных команд начинаются от 10.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 3.70;

2. «Реал Мадрид» – 4.50;

3. «Арсенал» – 10.00;

4-6. «Ливерпуль» – 13.00;

4-6. «Барселона» – 13.00;

4-6. «Бавария» – 13.00;

7. «ПСЖ» – 17.00;

8-9. «Байер» – 25.00;

8-9. «Интер» – 25.00;

10. «Атлетико» – 30.00.

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