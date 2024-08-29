Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов. «Ман Сити» – фаворит турнира в новом формате у букмекеров

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Определились последние участники общего этапа Лиги чемпионов.

С сезона-2024/25 в Лиге чемпионов не будет традиционного группового этапа. 36 клубов проведут по восемь матчей против восьми разных соперников на общем этапе. По результатам всех встреч будет составлена общая турнирная таблица.

Перед жеребьевкой, назначенной на 29 августа, команды распределены по корзинам следующим образом:

– корзина 1: «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг», «Барселона»;

– корзина 2: «Байер», «Атлетико», «Аталанта», «Ювентус», «Бенфика», «Арсенал», «Брюгге», «Шахтер», «Милан»;

– корзина 3: «Фейеноорд», «Спортинг», ПСВ, «Динамо» Загреб, «РБ Зальцбург», «Лилль», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Селтик»;

– корзина 4: «Слован» Братислава, «Монако», «Спарта» Прага, «Астон Вилла», «Болонья», «Жирона», «Штутгарт», «Штурм», «Брест».

Фаворитом обновленного турнира у букмекеров котируется «Манчестер Сити» (10.00). Вторым идет «Реал» (4.50), шансы остальных команд начинаются от 10.00.

Победитель ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 3.70;

2. «Реал Мадрид» – 4.50;

3. «Арсенал» – 10.00;

4-6. «Ливерпуль» – 13.00;

4-6. «Барселона» – 13.00;

4-6. «Бавария» – 13.00;

7. «ПСЖ» – 17.00;

8-9. «Байер» – 25.00;

8-9. «Интер» – 25.00;

10. «Атлетико» – 30.00.

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20 комментариев
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Ответ PSG Forever
Комментарий удален модератором
Согласен. Должны быть месте на 20м))
+13
-1
+12
у Сити 3.7, исправьте
+6
-2
+4
Ответ Анвар
У Интера есть шанс чем Арсенал
У байера шансы выше Атлетико 👌🏻
+4
-1
+3
Столько лет уже ставят Сити главным фаворитом,а по итогу одна ЛЧ за все это время))
+4
-3
+1
Ставлю на Брест, они выдающимся образом начали этот сезон! Немного недооценены.
+1
0
+1
Как всегда у Букмекеров победитель кто-то а выигрывает Реал.
+6
-6
0
Комментарий удален модератором
Сезон будет интересным, не вижу явных фаворитов в ЛЧ в этом сезоне. Не факт что даже Реал с обилием звёзд заиграет как надо. С Баварией тоже ничего не ясно, Ман Сити возможно, но не факт. В общем сезон будет огненным)
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Мансити на первом? не смешите! Они регулярные клиенты Реала!
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Ответ superduper
У байера шансы выше Атлетико 👌🏻
Байер прыгнул выше головы в этом году будет только спад а Атлетико вот может создать проблему любому команду
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Ответ SAKE01
Как всегда у Букмекеров победитель кто-то а выигрывает Реал.
за последние 6 розыгрышей Реал выиграл дважды один из которых на невероятной серии впечатляющих камбеков
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Ответ nek24
за последние 6 розыгрышей Реал выиграл дважды один из которых на невероятной серии впечатляющих камбеков
причем с такой сложной сеткой, которую некоторые клубы за всю историю выступлений не получают.
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Ответ nek24
за последние 6 розыгрышей Реал выиграл дважды один из которых на невероятной серии впечатляющих камбеков
а кто больше выиграл, чем Реал, за эти 6 розыгрышей?
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