Мария Лепщикова: «В России не предусмотрен институт самоограничения от азартных игр. Важно в принципе запустить его в простом стартовом виде»

Юрист и глава компании ООО «Правовая линия» Мария Лепщикова поделилась ожиданиями от законопроекта о самоисключении из азартных игр.

Законопроект о самоисключении из азартных игр может быть принят Госдумой в пером чтении в октябре.

«Уже не один год предпринимаются попытки по введению таких норм, и рынок азартных игр уже готов к внедрению института самоограничения.

Достаточность предлагаемых законопроектом механизмов самоограничения напрямую зависит от того, с чьей стороны оценивать такую достаточность: со стороны представителей рынка азартных игр, со стороны игроков, их родственников или со стороны государственных органов. На мой взгляд, законопроект на текущий момент близок к балансу интересов.

Сейчас в России не предусмотрен институт самоограничения от азартных игр, при этом уже несколько лет предпринимаются попытки по его разработке и внедрению.

Предлагаемый законопроектом механизм уже обсуждался и корректировался с учетом мнения делового сообщества и является достаточно простым для того, чтобы с него начать реализацию в России. Процесс формирования института самоограничения нужно начать, и рынок к этому готов.

Законопроект о механизме самоограничения от азартных игр является компромиссным и достаточным для того, чтобы начать регулирование этого аспекта.

В последующем с учетом формирующейся российской правоприменительной практики (а не на основании теории или практики зарубежных стран) механизм при необходимости будет совершенствоваться, но на этапе внедрения важно в принципе начать и запустить его в простом стартовом виде.

В противном случае можно еще несколько лет обсуждать инициативы, пытаться без российской практики усложнять и добавлять дифференцированность в механизм и прийти к тому, что российский институт самоограничения так и не будет внедрен, инициатива государства по защите лудоманов и их родственников так и останется не реализована», – считает Лепщикова.

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