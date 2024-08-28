Хачанов проиграл 184-й ракетке Эвансу, ведя 4:0, 40:15 в заключительном сете. На британца давали 15.00

Карен Хачанов проиграл 184-й ракетке Дэну Эвансу в первом круге US Open – 7:6(6), 6:7(2), 6:7(4), 6:4, 4:6.

Россиянин упустил победу, ведя 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца в решающем сете.

В лайве на победу Эванса можно было поставить с коэффициентом 15.00.

Матч продолжался 5 часов 35 минут и стал самым длинным в истории US Open.

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