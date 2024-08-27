Клиент BetBoom собрал футбольный экспресс и выиграл более 1 700 000 рублей! Купон беттора спас гол в концовке матча

Прошедшие выходные завершились удачно для клиента BetBoom. Беттор собрал футбольный экспресс из матчей РПЛ и топовых европейский лиг, а также бразильской Серии В. Клиент BetBoom рискнул, поставив на купон 49 245 рублей, и не прогадал! Экспресс с коэффициентом 34,52 принес беттору 1 700 339 рублей выигрыша.

Много нервов доставило противостояние «Астон Виллы» и «Арсенала» в рамках второго тура АПЛ. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Эмери, по сути, лишили лондонцев чемпионства. Бирмингемцы стали единственной командой, которой удалось забрать шесть очков в очных встречах с «Арсеналом». Причем один из матчей был в концовке АПЛ, где подопечные Артеты и упустили первую строчку.

Клиент BetBoom предположил, что в этом сезоне лондонцы реваншируются нанесут поражение «Астон Вилле» в первом же матче Премьер-Лиги. Матч с самого начала пошел не по плану беттора. Хозяева отлично сдерживали лондонцев и в середине тайма создали железный шанс забить. Но форвард «Виллы» Олли Уоткинс пробил мимо пустого вратарского угла. Через полчаса игры Уоткинс снова получил шанс отличиться – нападающий вышел один на один с голкипером и пробил из вратарской. Но вратарь лондонцев Райя отбил опасный удар. После очередного упущенного момента хозяева потеряли инициативу в игре, которой сразу же воспользовался «Арсенал». На 67-ой минуте вышедший на замену Троссард забил в ворота «Виллы» первым же ударом. Затем лондонцы удвоили преимущество и удержали победу до конца встречи, оставив экспресс беттора в игре.

Купон мог сорваться на событии с одним из самых низких коэффициентов – ставке на матч «Эспаньола» и «Реал Сосьедада». Клиент BetBoom взял вариант «ничьей не будет» за 1.38. Отметим, что команды действительно редко расписывали «мировую» между собой. Последний раз клубы играли вничью еще в 2017-ом. Тем не менее, первый тайм противостояния получился равным, при этом счет в матче так и не был открыт. Вторая половина матча также прошла на встречных курсах при отсутствии голов, и игра рисковала закончится нулями на табло. Но на 80-ой минуте Такефуса Кубо после сольного прохода открыл счет встречи в пользу «Сосьедада». После забитого мяча подопечные Альгуасиля сели в оборону и «Эспаньол» стал создавать голевые моменты. Самый опасный из них случился на последних секундах добавленного времени, когда голкипер каталонцев Жоан Гарсия пробил с головы после углового. Но вратарь басков Алекс Ремиро справился с ударом и принес Сосьедаду победу в матче, а клиенту BetBoom выигрыш в размере 1 700 000 рублей!

Для любителей экспрессов в BetBoom проходит акция «Экспресс дня». Каждый день букмекер предлагает 5 новых вариантов экспрессов, итоговый коэффициент которых умножается на 1,15. Подробности по ссылке.