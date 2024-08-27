Группа Oasis объявила о воссоединении. В начале лета на это давали коэффициент 2.00
Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении.
Музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии, которое пройдет летом 2025 года.
В начале лета коэффициент воссоединение Oasis упал до 2.00.
В 2009 году Ноэль Галлахер покинул группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.
Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?