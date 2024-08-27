Группа Oasis объявила о воссоединении. В начале лета на это давали коэффициент 2.00

Британская рок-группа Oasis объявила о воссоединении.

Музыканты анонсировали турне по Великобритании и Ирландии, которое пройдет летом 2025 года.

В начале лета коэффициент воссоединение Oasis упал до 2.00.

В 2009 году Ноэль Галлахер покинул группу из-за многочисленных конфликтов с младшим братом Лиамом, в результате чего коллектив официально объявил о распаде.

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