Дурова освободят из-под стражи до октября, уверены букмекеры
Криптобукмекер Polymarket открыл линию на освобождение Павла Дурова из-под стражи.
Ранее основателя телеграма задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.
На освобождение Дурова до октября дают коэффициент 1.28. За 4.54 можно поставить на то, что его арест продлится дольше.
2.85 – российского предпринимателя освободят уже в августе.
Восемь самых вероятных трансферов в конце августа. Кого успеют купить гранды до закрытия окна?