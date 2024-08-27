Дурова освободят из-под стражи до октября, уверены букмекеры

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Криптобукмекер Polymarket открыл линию на освобождение Павла Дурова из-под стражи.

Ранее основателя телеграма задержали в Париже: его считают причастным к незаконным действиям, проводимым через мессенджер. Среди прочего в приложении нелегально транслировали Лигу 1.

На освобождение Дурова до октября дают коэффициент 1.28. За 4.54 можно поставить на то, что его арест продлится дольше.

2.85 – российского предпринимателя освободят уже в августе.

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2 комментария
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