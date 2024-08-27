«Барселона» ни разу не победила «Райо Вальекано» на выезде после ухода Месси. 2.20 – снова не обыграют

«Райо Вальекано» встретится с «Барселоной» в 3-м туре Ла Лиги.

После ухода Лионеля Месси из каталонского клуба в 2021 году команды трижды играли на поле «Райо» – две победы хозяев и ничья.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на непоражение «Райо Вальекано». На победу «Барсы» можно поставить за 1.70.

Матч состоится 27 августа и начнется в 22:30 мск.

Ставки на Спортсе

Мбаппе дает фору Левандовскому: голов пока нет. Букмекеры ошиблись в прогнозах?