«Барселона» ни разу не победила «Райо Вальекано» на выезде после ухода Месси. 2.20 – снова не обыграют

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«Райо Вальекано» встретится с «Барселоной» в 3-м туре Ла Лиги.

После ухода Лионеля Месси из каталонского клуба в 2021 году команды трижды играли на поле «Райо» – две победы хозяев и ничья.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на непоражение «Райо Вальекано». На победу «Барсы» можно поставить за 1.70.

Матч состоится 27 августа и начнется в 22:30 мск.

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4 комментария
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сегодня победит 3:1
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