«Динамо» – «Краснодар»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча РПЛ

25 августа в матче шестого тура РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Встреча пройдет на домашнем стадионе столичного клуба и начнется в 17:30 мск.

Команда Марцела Лички перед началом тура с 12 очками расположилась на втором месте в таблице. Единственное поражение в чемпионате бело-голубые потерпели в прошлые выходные от «Зенита» (0:1).

«Краснодар» с девятью баллами находится на пятой строчке. Команда Мурада Мусаева пока идет без поражений – две победы и три ничьи.

В прошлом сезоне РПЛ москвичи проиграли обе очные встречи – 1:3 дома и 0:1 в гостях. Особенно обидным стало второе поражение, лишившее бело-голубых чемпионского титула.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество «Динамо». На победу хозяев предлагают кэф 2.40, на успех гостей дают 2.85, ничья идет за 4.00

Эксперты считают, что в матче будет большое количество голов. Вероятность ТБ 2.5 оценивается кэфом 1.67, на ТМ 2.5 дают 2.28.

В четырех из пяти прошлых очных игр был обмен голами. В БЕТСИТИ поставить на этот исход можно за 1.57. Перспективно смотрится «ОЗ и ТБ 2.5» за 1.90.

Игроки БЕТСИТИ считают москвичей фаворитами противостояния. На «Динамо» пришлось 57% от общего числа ставок на исход. 18% отдано на победу «Краснодара», 25% ушло на ничью.

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