«Ман Сити» и «МЮ» разыгрывают Суперкубок Англии, а Winline дарит фрибет 3000 рублей

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок Англии.

«Юнайтед» лидирует по выигранным Суперкубкам, однако с 2016-го не выступал в матче за трофей. А вот у «Сити» настоящая черная полоса: команда последовательно проиграла три суперкубковых встречи – «Лестеру», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Шансы команды Пепа Гвардиолы выглядят гораздо предпочтительнее – коэффициент на победу в основное время равен 1,61 против 5,20 на команду Эрика тен Хага. На линию «обе забьют» можно поставить за 1,59, а за 3,65 можно зарядить на то, что «Манчестер Сити» победит в обоих таймах. Интересно смотрится комбо-ставка с первым голом и победой «Сити» в матче за 1,73.

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