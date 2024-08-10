«Ман Сити» и «МЮ» разыгрывают Суперкубок Англии, а Winline дарит фрибет 3000 рублей

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«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» разыграют Суперкубок Англии.

«Юнайтед» лидирует по выигранным Суперкубкам, однако с 2016-го не выступал в матче за трофей. А вот у «Сити» настоящая черная полоса: команда последовательно проиграла три суперкубковых встречи –  «Лестеру», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Шансы команды Пепа Гвардиолы выглядят гораздо предпочтительнее – коэффициент на победу в основное время равен 1,61 против 5,20 на команду Эрика тен Хага. На линию «обе забьют» можно поставить за 1,59, а за 3,65 можно зарядить на то, что «Манчестер Сити» победит в обоих таймах. Интересно смотрится комбо-ставка с первым голом и победой «Сити» в матче за 1,73.

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    3 комментария
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    Ответ Илья Белкин
    на Winline вроде должна быть трансляция, а так пиратские сайты еще
    Благодарю тебя, Добрый человек!)
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    +1
    Где будут показывать?
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    Ответ mc-manaman
    Где будут показывать?
    на Winline вроде должна быть трансляция, а так пиратские сайты еще
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