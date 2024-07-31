Буксующий «Краснодар» принимает ЦСКА Николича в Кубке, а новые клиенты Фонбет получают бездепозитный фрибет до 15 000 ₽

«Краснодар» принимает ЦСКА в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Мурада Мусаева не слишком удачно начала сезон: проиграла «Зениту» в Суперкубке и стартовала с двух ничьих в чемпионате. У армейцев дела обстоят лучше: нулевая ничья с «Ростовом» и уверенная победа над «Пари НН» в гостях.

В предстоящей встрече шансы команд в основное время оценены как равные – 2,70 против 2,75 при 3,40 на ничью. Так как в Кубке возможна серия пенальти, есть и линия на итоговую победу: 1,88 за «Краснодар» и 1,95 за ЦСКА. Последние матчи команд были не слишком результативны, так что интересно смотрится линия на тотал меньше 2,5 за 1,90.

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