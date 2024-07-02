Румыны выглядят андердогами перед игрой с Нидерландами

На Евро-2024 продолжаются матчи 1/8 финала.

Сборная Румынии удивила многих, заняв 1-е место в своей группе. Но это не помогло обрести статус фаворита. Перед противостоянием со сборной Нидерландов румыны выглядят андердогами. Коэффициент на их победу у Winline кажется огромным – 8,40.

Сборная Нидерландов на групповом этапе с трудом вырвала победу над поляками, довольствовалась нулевой ничьей с французами и затем потерпела поражение от австрийцев. Но голландцы все равно котируются в качестве явного фаворита матча 1/8 финала. Winline предлагает коэффициент 1,45 на их победу.

Сборная Нидерландов не проигрывала румынам с 2007 года. Последние четыре встречи завершались победами «оранье». С фаворитом все ясно, как ясно и то, что Winline каждый день дарит фрибет всем пользователям во время Евро. А в плей-офф – играют по-крупному!