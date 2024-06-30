Англия – очевиднейший фаворит. Шансы Словакии в 7 раз ниже

На Евро-2024 продолжаются матчи 1/8 финала.

Сборной Англии выпала относительно легкая сетка. Первый соперник в плей-офф – словаки.

Британцы подходят к матчу в ранге очевиднейшего фаворита. «Фонбет» дает коэффициент 1,45 на их победу.

У сборной Словакии шансов примерно в семь раз меньше. Коэффициент на победу этой команды у «Фонбет» кажется умопомрачительным – 10,50!

Впрочем, история сборной Англии знавала оглушительные фиаско… Восемь лет назад «три льва» вылетели из плей-офф, не сладив с исландцами!

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