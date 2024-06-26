Прогноз Васильева на Украина – Бельгия: «Планирую ставить на гол Лукаку до потери пульса»

Илья Васильев сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина – Бельгия.

Автор Спортса предложил поставить на гол Ромелу Лукаку за 2.20.

«Планирую ставить на гол Лукаку до потери пульса: не верю, что его поиск моментов не конвертируется в точный удар.

Плюс Бельгия должна разобраться с Украиной и выйти из группы», – заявил Васильев.

Матч пройдет 26 июня и начнется в 19:00 мск.

Ставки на Спортсе

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