Прогноз Васильева на Украина – Бельгия: «Планирую ставить на гол Лукаку до потери пульса»

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Илья Васильев сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 Украина – Бельгия.

Автор Спортса предложил поставить на гол Ромелу Лукаку за 2.20.

«Планирую ставить на гол Лукаку до потери пульса: не верю, что его поиск моментов не конвертируется в точный удар.

Плюс Бельгия должна разобраться с Украиной и выйти из группы», – заявил Васильев.

Матч пройдет 26 июня и начнется в 19:00 мск.

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3 комментария
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