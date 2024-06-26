Чехам нужна победа, и они фавориты в матче с турками!

Сегодня будут сыграны заключительные матчи на групповой стадии Евро-2024.

Сборная Чехии сможет выйти в плей-офф только в случае победы над командой Турции. И чехи подходят к матчу в ранге фаворитов! Bettery дает коэффициент 2,65 на их победу

Сборная Турции обыгрывала соперников из Чехии в последних трех очных матчах. Весомая статистика, не правда ли? Bettery предлагает коэффициент 2,90 на победу турецкой команды…

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