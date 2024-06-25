Австрия обыграла Нидерланды (3:2) и вышла в плей-офф с первого места в группе. На победу давали 5.00

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Сборная Австрии победила Нидерланды (3:2) в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Нидерланды дважды отыгрывались по ходу матча, но пропустили решающий мяч на 80-й минуте – отличился Марсель Забитцер.

Перед игрой на победу австрийцев давали коэффициент 5.00, в лайве – 6.50.

Австрия заняла первое место в группе D. Нидерланды вышли в плей-офф с третьей строчки.

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4 комментария
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А говорили что Рангник физрук 😅
+4
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Пока Австрия производит даже более крутое впечатление, чем Дания с прошлого Евро.
+1
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Молодцом💪💪💪
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Ральф на багаже РЖД
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