Австрия обыграла Нидерланды (3:2) и вышла в плей-офф с первого места в группе. На победу давали 5.00

Сборная Австрии победила Нидерланды (3:2) в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Нидерланды дважды отыгрывались по ходу матча, но пропустили решающий мяч на 80-й минуте – отличился Марсель Забитцер.

Перед игрой на победу австрийцев давали коэффициент 5.00, в лайве – 6.50.

Австрия заняла первое место в группе D. Нидерланды вышли в плей-офф с третьей строчки.

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