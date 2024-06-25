Комментатор Виктор Гусев: «Харри Кейн забьет в ворота сборной Словении»

25 июня состоятся заключительные матчи группового этапа чемпионата Европы в группе С, в которых Англия встретится со Словенией, а Дания с Сербией. Своим прогнозом на игру англичан поделился амбассадор букмекерской компании «Лига Ставок» Виктор Гусев.

По словам футбольного комментатора, нападающий сборной Англии Харри Кейн сумеет поразить ворота соперника.

«Каким бы опасливым ни был тренер англичан Гарет Саутгейт, на острие его сборной остается заряженный на обострение Харри Кейн. Если он выйдет на поле, а нежелание попасть со второго места в группе в 1/8 финала на Германию будет диктовать Англии необходимость забивать и использовать для этого главные силы, то второй на турнире гол этого нападающего представляется весьма вероятным. Пусть даже словенцы с помощью своего прекрасного вратаря Яна Облака будут искать третьей подряд ничьей на Евро. Кстати, две предыдущие были не нулевыми», – заявил Виктор Гусев.

В победу англичан верят 85% клиентов «Лиги Ставок» – ставку на гол Кейна можно сделать с коэффициентом 1.83. На забитый словенцами в первом тайме мяч букмекер дает коэффициент 3.75, а на то, что англичане забьют больше двух мячей в основное время – 1.95.