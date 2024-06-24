Хорватия – Италия: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за выход в плей-офф ЕВРО

24 июня в матче третьего тура чемпионата Европы по футболу сыграют сборные Хорватии и Италии. Встреча пройдет в Лейпциге и начнется в 22:00 мск.

Перед заключительным туром группового этапа ЕВРО-2024 Италия с тремя очками занимает второе место в таблице группы В, Хорватия с одним баллом находится на последней, четвертой строчке.

Для выхода в плей-офф команде Лучано Спаллетти достаточно сыграть вничью, коллективу Златко Далича нужно обязательно побеждать.

Итальянцы ни разу не обыгрывали Хорватию за всю историю очных встреч – три победы «шашечных» и пять ничьих.

В БЕТСИТИ можно поставить на ЕВРО-2024 с фрибетом до 2 000 ₽

По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом предстоящего матча будет «Скуадра Адзурра», коэффициент на победу которой равен 2.50. На успех хорватов дают 3.30, ничья идет за 3.10.

В предыдущих матчах сборной Хорватии на Евро-2024 было больше двух голов. Поставить на ТБ 2.5 в игре с Италией можно за 2.10, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.78.

Взять исход «Обе забьют:да» можно за 1.75, на «Обе забьют:нет» предлагают 2.08.

Букмекеры считают, что итальянцы добьются приемлемого результата в не слишком результативном поединке. С учетом оценок экспертов, оптимальной ставкой на матч будет «Х2 и ТМ 3.5» за 1.80.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной Италии. На успех команды Спаллетти пришлось 85% от общего числа ставок на исход. Всего 7% ушло на Хорватию, еще 8% ставок сделано на ничью.

Поставь на матч Хорватия – Италия в БЕТСИТИ без риска!