«Тренеры используют все 10 замен». Прогноз Палагина на матч Албания – Испания

Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч между сборными Албании и Испании на Евро-2024.

«Испания уже вышла в плей-офф, причем с первого места. Наверняка дадут сыграть запасным – другого окна для ротации просто нет. У Албании остаются минимальные надежды на проход, но многое зависит от параллельного матча.

Вероятно, в какой-то момент начнут рисковать и бросать в игру всех своих форвардов (а их немало), либо утратят мотивацию и дадут шанс тем, кто будет рассказывать о появлении на Евро внукам.

В общем, вы поняли: ставлю на то, что тренеры используют все 10 замен (2.00)», – заявил Палагин.

Матч состоится 24 июня, начало – в 22:00 мск.

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