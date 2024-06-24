Вадим Лукомский сделал прогноз на игру Албания – Испания с коэффициентом 2.23

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Албанией и Испанией.

Автор Спортса поставил на победу Испании и тотал больше 2,5 за 2.23.

«В этот раз поставлю на победу Испании + тотал больше голов 2,5 в матче. Испания уже прошла дальше с первого места. Может тотально ротировать состав, но Албанию все равно обыгрывать должны.

Албания выдавала яркие отрезки, но оборона – их слабость. Они садятся глубоко, но плохо организованы (при этом оба раза забивали сами)», – считает Лукомский.

Матч состоится 24 июня, начало – в 22:00 мск.

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